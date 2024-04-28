موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلتقي الأهلي والزمالك اليوم الأحد، في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

وتبدأ المباراة النهائية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على صالة العاصمة الإدارية.

وتنقل قناة النادي الأهلي المباراة على الهواء مباشرة، بجانب قناة أون تايم سبورتس.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب الفوز على بتروجيت بنتيجة 3-0، بينما تخطى الزمالك نظيره طلائع الجيش في نصف النهائي 3-2.

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