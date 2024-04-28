جوارديولا: آرسنال لن يفقد نقاطا في المباريات القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الفوز الصعب الذي حققه أرسنال على منافسه توتنهام بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز لم تمر سوى ساعتين حتى رد مانشيستر سيتي على فوز المدفعجية بفوز هام على نوتنجهام فوريست بهدفين مقابل لاشىء ليستمر الوضع على قمة الدوري الأنجليزي على ماهو عليه بتصدر الارسنال للقمة بفارق نقطة واحدة عن السيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة قبل ثلاث مباريات من نهاية المسابقة الأصعب على مستوى العالم .

في تعليقه على فوز منافسه في ديربي لندن قال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي: كنا نتمنى أن يخسر الارسنال او يتعادل لكن الأمر ليس بأمنياتنا . حققوا المنتظر منهم وفازوا ولا أعتقد أن الارسنال سيفقد نقاطا في مبارياته القادمة لذلك فنحن نعرف ما علينا بالتحديد خلال مبارياتنا الاربعة القادمة وهو تحقيق الفوز في كل المباريات .

وعن الفوز في مباراة نوتنجهام فوريست قال جوارديولا : لا أستطيع الحديث عن مباراة سهلة واخرى صعبة في هذا التوقيت من المسابقة . كل المباريات هامة وهفوة واحدة ربما تضعنا خارج المنافسة على اللقب لكن كل المطلوب الان التركيز في كل المباريات وتحقيق الفوز للحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي .

يذكر ان الارسنال يتبقى له ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي امام بورنموث و مانشيستر يونايتد و ايفرتون بينما يتبقى لمانشيستر سيتي أربعة مباريات امام فولهام و ولفرهامبتون و توتنهام و ويستهام يونايتد .