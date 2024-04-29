كولر يصدم الشناوي قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي صدمة إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر، قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الإسماعيلي بعد غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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واستقر كولر على الدفع بمصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى في مباراة الإسماعيلي القادمة على حساب محمد الشناوي خاصة وأنه عائد مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به في الكتف.

وانتظم محمد الشناوي في مران الاهلي منذ يومين، واللاعب أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة مع الفريق الأحمر.

وجاء قرار كولر باستمرار شوبير في مركز حراسة المرمى؛ وذلك في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب الفترة الأخيرة، خاصة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض شوبير سبع مباريات مع الاهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لم يتلقى أي هدف وحافظ على نظافة شباكه في المباريات السبع التي شارك فيها.