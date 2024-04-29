"سيطرة شبابية".. الكشف عن جوائز الأفضل في شهر أبريل بالدوري السعودي للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

شهدت جوائز بطولة الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين خلال شهر أبريل الجاري، سيطرة من جانب نادي الشباب السعودي على أغلب الجوائز بالمسابقة خلال الشهر الجاري.

وتمكن لاعب وسط الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب فريق الشباب، كمن حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل بالدوري السعودي.

وشارك كاراسكو في 4 مباريات رفقة الشباب في الشهر الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين.

وحصل المدير الفني لفريق الشباب هيكتور بيريرا على جائزة مدرب شهر أبريل بالدوري السعودي.

وقاد بيريرا فريق الشباب في أربع مباريات بشهر أبريل، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، ولم يتلق أي هزيمة.

وحقق اللاعب مصعب الجوير لاعب الشباب جائزة أفضل لاعب صاعد بالدوري السعودي، عن شهر أبريل الجاري.

فيما كانت الجائزة الوحيدة التي لم يتمكن لاعب من فريق الشباب حصدها، هي جائزة أفضل حارس في شهر أبريل بالدوري السعودي، والذي حصل عليها حارس النصر ديفيد أوسبينا.

وحصد أوسبينا الجائزة، بعدما تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، من أصل 4 خاضهم بالدوري السعودي بشهر أبريل، ولم يتلق سوى هدف واحد فقط في المباريات الأربعة.