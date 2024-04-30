شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية اليوم فى دورى المحترفين مرحلة الهبوط.. أسوان ومكادى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، 5 مواجهات قوية في الأسبوع الثامن من منافسات دورى المحترفين مرحلة الهبوط، بين أسوان مع مكادى، والنصر للتعدين مع المقاصة، دكرنس مع أبو قير للأسمدة، الاتصالات مع شبين، النجوم مع بترول أسيوط.

ويستقبل فريق أسوان صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة، فريق مكادى صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة، ويسعى أبناء تماسيح النيل في تحقيق الفوز للاقتراب من ضمان البقاء في دورى المحترفين الموسم المقبل، في المقابل هبط فريق مكادى رسميا للقسم الثالث ويسعى لتجربة اللاعبين الذين لم يشاركوا لمنحهم الفرصة قبل حسم أمرهم.

ويحل فريق أبو قير للاسمدة متصدر ترتيب المحترفين مرحلة الهبوط برصيد 42 نقطة، ضيفا على فريق دكرنس صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ويأمل أبو قير في مواصلة نتائجه المميزة بعد ضمان البقاء في المحترفين الموسم المقبل، فيما يأمل دكرنس في تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على أسوان لخطف المركز الرابع آخر المراكز التي تبقى في المحترفين وانتظار هدية من مكادى.

ويلعب في نفس التوقيت كل من النصر للتعدين مع مصر المقاصة، والمصرية الاتصالات مع جمهورية شبين، وأخيرا النجوم مع بترول أسيوط.

جدير بالذكر أن دورى المحترفين مرحلة الهبوط، يهبط أصحاب الستة مراكز الأخير للقسم الثالث، ويبقى أصاحب المراكز الأربعة الأولى في دورى المحترفين.