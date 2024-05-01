بهدف تاو .. الأهلي يتفوق على الإسماعيلي في الشوط الأول من لقاء الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تفوق الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدف من دون رد ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب مواجهات الجولة 20 للدوري.
جاء الهدف عن طريق الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 33 ، الذي سجل بعد تسديدة قوية اصطدمت بلاعب الإسماعيلي عبد الكريم مصطفى وحولت اتجاها إلى شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش.
ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
بينما يمثل الإسماعيلي كل من ..
حراسة المرمى: أحمد عادل.
الدفاع: عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر- حمدي النقاز.
خط الوسط: محمد بيومي- محمد مخلوف- عمر الساعي.
الهجوم: أحمد الشيخ- عبدالرحمن مجدي- نادر فرج.