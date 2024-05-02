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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي اليوم الخميس في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز ال12 في جدول مسابقة الدوري المصري، بينما يحتل البنك الأهلي المركز ال15 برصيد 18 نقطة.

ويعمل فريق الزمالك على تحقيق الانتصار للاستمرار في الصحوة، والاقتراب من المقدمة، بعد تحقيق الفوز على الأهلي في الجولة الماضية.

وسوف تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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