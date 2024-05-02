"بمشاركة صلاح".. ليفربول يعلن عن قميص الفريق للموسم الجديد (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الجديد، الذي سيرتديه الفريق في الموسم المقبل 2024-2025.

ونشر ليفربول عبر حسابات الفريق الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صور لعدد من نجوم الفريق بالقميص الجديد.

وظهر النجم المصري محمد صلاح، ضمن الصور الرسمية التي نشرها الفريق الإنجليزي، عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجاء القميص الأساسي لفريق ليفربول في الموسم المقبل باللون الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى تيشرت باللون الأسمر.

وشارك في عرض القميص الجديد لفريق ليفربول بالموسم المقبل، عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح وماك أليستر وفيرجيل فان دايك، بجانب مشاركة عدد من لاعبي فريق السيدات بالنادي.