"قبل التصعيد للجهات الدولية".. بيان رسمي من الأهلي بشأن واقعة الشيبي والشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، إرسال خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، للرد النهائي والعاجل، بشأن لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى المحاكم المدنية، ضد حسين الشحات لاعب الأول.

وقال الأهلي في البيان: "أرسل النادي ظهر اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه ردا نهائيا وعاجلا لاستكمال الإجراءات، قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصري والدولي، من جانب محمد الشيبي لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية كل التقدير لدورها، وقيامه برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات".

وأضاف البيان: "وقال الأهلي في كتابه إنه سبق وقام بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة لتطبيق اللوائح، الأولى في 2023/12/7، وتلقى النادي حينذاك ردًّا من الاتحاد في 2024/1/4 يؤكد فيه على أن لاعب المنافس، بالفعل خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة فيفا، وأن الجهة المنوطة بالنظر في الواقعة، التي جاءت ضمن أحداث اللقاء وفقا لتقرير مراقب المباراة هي لجنة المسابقات التي قامت بدورها وعاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، وتمت إحالة اللاعب الشيبي للجنة الانضباط بذات التاريخ لاتخاذ قرار بشأن الخالفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

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