طارق مصطفى: لا نستحق الخسارة امام الزمالك وتعرضنا لظلم تحكيمى

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عن خسارة فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز بهدف نظيف سجله أحمد زيزو من ركلة جزاء.

وقال طارق مصطفى عقب المباراة “ لا نستحق الخسارة اليوم امام الزمالك وفريقي تعرض لظم تحكيمى كبير ”.

وأضاف “ اسامة فيصل لايستحق الطرد وهناك تلامس ساهم فى سقوط اللاعب وركلة الجزاء المحتسبة فيها شك كبير ”.

وواصل " كنا الأفضل معظم أوقات المباراة ولم نستغل الفرص المتاحة امام المرمى جميع التغيرات كانت هجومية بهدف ادراك التعادل”.

وأتم “ جميع اللاعبين قدموا أداء متميز وبذلوا جهدا كبير خاصة عقب حالة الطرد المبكره، ولا مجال للراحة لدينا مباراة غاية فى الاهمية امام انبى الأحد المقبل”.