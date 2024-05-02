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طارق مصطفى: لا نستحق الخسارة امام الزمالك وتعرضنا لظلم تحكيمى

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عن خسارة فريقه أمام الزمالك في الممتاز بهدف نظيف سجله أحمد زيزو من ركلة جزاء.

وقال طارق مصطفى عقب المباراة “ لا نستحق الخسارة اليوم امام الزمالك وفريقي تعرض لظم تحكيمى كبير ”.
وأضاف “ اسامة فيصل لايستحق الطرد وهناك تلامس ساهم فى سقوط اللاعب وركلة الجزاء المحتسبة فيها شك كبير ”.
وواصل " كنا الأفضل معظم أوقات المباراة ولم نستغل الفرص المتاحة امام المرمى جميع التغيرات كانت هجومية بهدف ادراك التعادل”.

وأتم “ جميع اللاعبين قدموا أداء متميز وبذلوا جهدا كبير خاصة عقب حالة الطرد المبكره، ولا مجال للراحة لدينا مباراة غاية فى الاهمية امام انبى الأحد المقبل”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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