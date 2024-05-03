الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة خالد بوطيب

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، لإنهاء القضايا كافة على النادي في الفترة الحالية، بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات، وحملت ميزانية النادي ما يفوق ٥ ملايين دولار.

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى، أن مجلس الإدارة يسير في العديد من الاتجاهات بشأن قضايا “الفيفا”، من بينها إجراءات التقاضي العادية إلى جانب اتجاه حل الأمور وديًا بعيدًا عن إجراءات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدليل إنهاء أخيرًا مستحقات اللاعب أحمد بلحاج، لاعب الفريق السابق، وديًا، مؤكدًا أنه يتم حاليًا محاولة التواصل مع المغربي بوطيب والبرتغالي باتشيكو من أجل التوصل إلى حلول ودية مع الثنائي، وهناك مجهود كبير يبذل من عمرو أدهم، عضو مجلس الإدارة، وأنه لا يزال هناك مزيد من الوقت قبل فتح فترة القيد المقبلة التي لم تكن قبل شهر أغسطس المقبل.

من ناحيه أخرى وجه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني، اللوم إلى عبدالواحد السيد، مدير الكرة، معربًا عن غضبه بسبب نشر الفيديو الخاص بتحفيز اللاعبين قبل مباراة دريمز الغاني الأخيرة في الكونفدرالية الإفريقية من غرفة خلع الملابس، حيث أكد جوميز أنه لم يكن يعلم بتصويره خلال إلقاء المحاضرة، وعاتب مدير الكرة بسبب تسريب هذا المقطع، خصوصًا أن المقطع خرج عبر صفحة عبد الواحد السيد، وأنه مستاء جدًا من خروج هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن الفيديو يحتوي على خطط فنية لابد ألا يعرفها المنافسون الآخرون للزمالك، سواء في مصر وأفريقيا.