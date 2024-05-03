صلاح على مشرحة أساطير ليفربول: أناني وغاضب من كل شيء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عندما يكون نجم كرة القدم محمد صلاح، محور الكلام، فإن الأراء تتباين بين مدح وانتقاد. يتصدر نجم ليفربول المصري عناوين الصحف مجدداً، ولكن هذه المرة ليس بإنجازاته الكروية، بل بسبب الجدل الدائر حول مستقبله ومستواه داخل الفريق.

سونيس: أكثر لاعب أناني رأيته

وأثارت تصريحات أسطورة ليفربول السابق، غرايم سونيس، موجة من الجدل حول هداف "الريدز" المصري، حيث وصفه بأنه "الأكثر أنانية" على الإطلاق. ويرى سونيس، الذي حمل قميص ليفربول بين 1978 و1984، أن تركيز صلاح على تسجيل الأهداف يأتي على حساب التعاون مع زملائه، وأن سلوكه قد يدفع لرحيله عن النادي.

وانطلق الجدل بعد المشادة التي اندلعت بين صلاح ومدرب الفريق يورغن كلوب مؤخراً. ولم تأت تصريحات سونيس لصحيفة "ميرور" البريطانية لتلطيف الأجواء، فاتهم النجم الاسكتلندي السابق صلاح بالانانية، وبأنه غير قادر على التعاون مع زملائه بشكل جيد.

وأعرب سونيس عن اعتقاده أن "صلاح سيغادر ليفربول. وقال إن اللاعب المصري كان رائعاً فعلاً، لكن إذا غادر للانضمام للدوري السعودي فسيكون النجم الأكبر هناك". وتابع هجومه قائلاً إن "محمد صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته على الإطلاق. حتى قبل تلك المباراة (مواجهة وست هام)، كلما أخرجه كلوب، امتعض من قرار مدرب الفريق". أضاف سونيس أن "ما يريده أي مدرب من لاعبيه، هو الاستجابة لقراره دون تذمر إذا أراد إخراجهم". وأوضح سونيس انه "من الطبيعي أن يرغب جميع اللاعبين في إطالة البقاء على ارض الملعب، ليرفعوا فرصهم بتسجيل الأهداف".

شيرار متعاطفاً مع صلاح: عشت التجربة

من جهته، أعرب أسطورة كرة القدم الإنكليزية السابق آلان شيرار عن تعاطفه مع صلاح، معتقداً أنه يمر بحالة مشابهة لما مر به هو كلاعب. يرى شيرار أن صلاح قد يشعر بعدم قدرته على تقديم نفس المستوى الذي كان عليه سابقاً، ما يخلق صراعاً داخلياً لديه.

وقال شيرار: "لقد كنت مكان محمد صلاح، ربما تدرك في هذا الحين أنك لم تعد اللاعب الذي كنت عليه، وأن العمر أو الإصابة حرمتك من ذلك، ولم تعد جيدًا بما فيه الكفاية".

وأضاف في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن "محمد صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا، وفي السابق كان هو نجم ليفربول المفضل، وقد لا يكون حاليًا في أفضل حالاته، هذا ما شعرت أنا به حينما كنت في الـ34 من عمري".

وأكمل شيرار: "وربما تراوده أفكار مثل هل سيعجب بي المدرب الجديد آرني سلوت؟، هل ما زلت جيدًا بما فيه الكفاية؟، ماذا سيحدث بعد ذلك في ليفربول".

وختم تشخيصه لهداف "الريدز" بالقول إن "محمد صلاح لا يتحدث كثيرًا، ولكن عندما يفعل ذلك يتمسك الجميع بكل ما يقوله، لكن المنطق يخبرك أنه كان غاضبًا، غاضبًا من كلوب، غاضبًا من ليفربول، غاضبًا من كل شيء، وغاضبًا من نفسه لأنه لم يصل لمستواه السابق".

هل حان وقت الرحيل؟

وقد لا يكون محمد صلاح في أفضل حالاته الان داخل ليفربول، في ظل تراجع مستوى الفريق ككل، ما يطرح تساؤلاً حول مستقبل صلاح مع ليفربول.