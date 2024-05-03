ضربة قوية لـ الترجي قبل مواجهة الاهلي في نهائي أبطال أفريقيا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، ضربة قوية قبل مواجهة الاهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2023 – 2024، بعد إصابة لاعبه.

وتعرض نجم نادي الترجي، محمد أمين بن حميدة، لإصابة عضلية، خلال مواجهة فريقه أمام الصفاقسي، التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج في الدوري التونسي.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة، الترجي أمام الصفاقسي، في كلاسيكو الدوري التونسي.

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حسبما ذكر موقع” foot24″ التونسي، فإن الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة، تعرض إلى إصابة عضلية بعد التحام مع أحد لاعبي الصفاقسي.

وأثبتت الفحوصات الطبية، أن أمين بن حميدة، يعاني من كدمة، وأن جاهزيته تطلب انتظار نتائج الفحوصات التي خضع لها اليوم ولو أنه من شبه المؤكد أن يغيب عن دربي العاصمة الصغير أمام الملعب التونسي، الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الفريق التونسي ضد الاهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 18 مايو الجاري، والإياب يوم 25 من الشهر ذاته.