فودين يفوز بلقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي في استفتاء رابطة الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - حصد نجم مانشيستر سيتي ومنتخب انجلترا فيل فودين لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز في استفتاء رابطة الكتاب والذي يقام سنويا لموسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

وقدم فيل فودين موسما استتثنائيا مع مانشيستر سيتي الذي يسعى لتحقيق الثنائية في الموسم الحالي حيث سجل فودين ٢٤ هدف مع السيتي في كل المسابقات هذا الموسم ليقوده إلى نهائي كأس الاتحاد الأنجليزي والذي سيواجه فيه فريق مانشيستر يونايتد و أيضا المركز الثاني في بطولة الدوري الأنجليزي قبل اربعة مواجهات على نهاية البطولة و له للسيتيزنز مباراة مؤجلة عن المتصدر الارسنال وحال فوزه بها سيتصدر الدوري منفردا .

وحصل فيل فودين على ٤٢ % من اصوات الصحفيين الذين شاركوا في الاستفتاء فيما جاء نجم وسط الارسنال ديكلان رايس في المركز الثاني و نجم مانشيستر سيتي رودري في المركز الثالث .وليكون فودين هو ثالث لاعب من السيتي يحرز لقب افضل لاعب في الموسم في هذا الاستفتاء بعد روبن دياز عام ٢٠٢١ و ايرلينج هالاند عام ٢٠٢٣ فيما حصد النجم المصري محمد صلاح اللقب عام ٢٠٢٢ .

وسجل فيل فودين ١٦ هدف في الدوري الانجليزي هذا الموسم وايضا منح زملائه سبعة تمريرات حاسمة فيما سجل خمسة اهداف أخرى في دوري أبطال أوربا وهدفين في بطولة كأس الاتحاد الأنجليزي.