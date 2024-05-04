تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على تشكيل الأحمر خلال مواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الاهلي نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد الجونة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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ومن المتوقع أن يلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – على معلول.

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – وسام أبوعلي

ويحتل الاهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.