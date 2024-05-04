انذار شديد اللهجة من الخطيب للاعبي الاهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي إنذارًا شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق الكروي الأول قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضرب فريق الاهلي موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

وستقام مباراة الذهاب بين المارد الأحمر ونظيره التونسي يوم 18 مايو الجاري، والإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

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وقال الإعلامي سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية: “أن محمود الخطيب رئيس الاهلي سيترأس بعثة الفريق في تونس من أجل توجيه انذار شديد اللهجة للاعبيه”.

وشدد زاهر على أن رئيس القلعة الحمراء يرغب في توصيل رسالة هامة للاعبي الفريق، بأهمية مباراة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية.

وفي سياق آخر فسيلاقي فريق الاهلي نظيره الجونة، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مباريات دوري نايل.

ويحتل فريق الاهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة.