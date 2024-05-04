موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم بايرن ميونخ استعداداته القوية للمواجهة المنتظرة أمام شتوتجارت، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.



وكان بايرن ميونخ قد خسر لقب الدوري الألماني لهذا الموسم، بعدما نجح باير ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في الفوز به لأول مرة في تاريخ ناديه.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت

تنطلق مواجهة شتوتجارت أمام بايرن ميونخ في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "مرسيدس بنز آرينا".

القنوات الناقلة لمباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ

تُنقل مواجهة شتوتجارت أمام بايرن ميونخ عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة البونديسليجا لهذا الموسم.