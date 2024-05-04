موعد مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة جمعهم من 12 مباراة، فيما يأتي فريق في المركز الثامن برصيد 28 نقطة جمعهم من 19 مباراة.