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حكام مباريات اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من دوري النيل

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ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الممتاز لكرة القدم “دوري نايل”  بنسخته الموسم الحالى 2023-2024. 

 

 حكام مباريات اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من دوري النيل

 

ويستضيف ستاد بتروسبورت لقاء الداخلية و سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الدوري الممتاز. 

 

 

ويلتقي فاركو نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب 

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ويتقابل الأهلي مع الجونة في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري النيل لكرة القدم 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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