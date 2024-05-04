مارتينيز يقود مثلث الرعب في تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام ساسولو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، عندما يصطدم مع فريق ساسولو ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي، والتي يحتضنها ملعب “مابي – تشيتا ديل تريكولوري“.

موعد مباراة انتر ميلان ضد ساسولو اليوم

منالمقرر أن تنطلق مباراة انتر ميلان وساسولو في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية والساعة 11:45 مساء بتوقيت الامارات.

وتذاع مباراة انتر ميلان وساسولو في الدوري الايطالي عبر قناة AD Sport Premium 1.

تشكيل انتر ميلان المتوقع أمام ساسولو في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى:- سومر

بينما في خط الدفاع:- دي فري، باستوني، بافارد.

ويتواجد في خط الوسط:- دارميان، باريلا، تشالهان اوغلو، مختيريان، اوقستو.

كما يأتي في خط الهجوم: تورام، مارتينيز.

تاريخيًا، التقى الفريقان 20 مرة، حيث فاز كل منهما في 9 مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين. وبالنظر إلى وضع الفريقين في جدول الترتيب، يحتل ساسولو المركز التاسع عشر برصيد 26 نقطة، بعد فوزه في 6 مباريات، وتعادله في 8، وخسارته في 20، بينما يحتل انتر ميلان المركز الأول برصيد 89 نقطة، بعد فوزه في 28 مباراة، وتعادله في 5، وخسارته في مباراة واحدة.