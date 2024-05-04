دوري أن بي ايه: ماجيك يفرض مباراة سابعة على كليفلاند

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: لم تكن 50 نقطة من دونوفان ميتشل كافية لحمل كليفلاند كافالييرز إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إذ قلب مضيفه أورلاندو ماجيك الطاولة عليه الجمعة محققاً الفوز 103 96 وفارضاً مباراة سابعة حاسمة.

سجّل باولو بانكيرو 10 من نقاطه الـ27 في الربع الأخير، وزرع ثلاثية قبل 3:39 دقائق وضعت فريقه في المقدّمة خلال مباراة مثيرة.

أضاف بطل العالم الألماني فرانتس فاغنر 26 نقطة لأورلاندو وسجّل جايلن ساغز 6 ثلاثيات في طريقه لانهاء المباراة برصيد 22 نقطة.

وكان كليفلاند تقدّم 2 0 على أرضه، قبل أن يردّ أورلاندو بثنائية على أرضه أيضاً، لكن بفارق كبير بلغ معدله 30.5 نقطة، ثم انتزع كليفلاند فوزاً بشق النفس بفارق نقطة في المباراة السادسة.

أورلاندو، خامس المنطقة الشرقية، استفاد من انزعاج ميتشل من ركبته في الربع الأخير، بيد انه سجّل كل نقاط كليفلاند الـ18 في هذا الربع (30 18).

قال فاغنر "من الواضح ان ميتشل خاض مباراة رائعة، لكننا اوقفناهم في الوقت المناسب. تماسكت المجموعة بأكملها".

ومع تعادل السلسلة 3 3، يستضيف كليفلاند، رابع الشرقية، المباراة السابعة الحاسمة الأحد.

ولمواجهة بوسطن سلتيكس، متصدر الشرقية في الموسم المنتظم والمتأهل على حساب ميامي هيت (4 1)، يتعيّن على أورلاندو أن يصبح أول فريق في هذه السلسلة يحقق الفوز خارج دياره.

لكن مدرّب كليفلاند جيه بي بيكرستاف يعتقد انه بمقدوره ايقافهم "سنكون جاهزين. شباننا كانوا جيّدين على أرضهم ولا أعتقد ان المعادلة ستتغيّر".

كليفلاند الذي سجّل محاولة يتيمة من أصل 14 من خارج القوس في الشوط الأول وسبع ثلاثيات في كامل المباراة، سيطر تحت السلة ليبقى على مقربة من مضيفه.

تخلّف بفارق أربع نقاط بين الشوطين، لكنه تابع هجومه محققاً سلسلة مميّزة بواقع 13 0، منحته التقدّم 62 55 في الربع الثالث.

غادر ميتشل الملعب، قبل أن يعود مسجّلاً كرة "عائمة" منحت فريقه التقدّم 87 73 قبل انطلاق الربع الحاسم.

تبادل الفريقان التقدّم خمس مرات في الربع الأخير، قبل أن يعادل بانكيرو وينطلق أورلاندو في رحلة الفوز.

ورأى بيكرستاف ان خسارة الكرة (تورن أوفر) سبع مرات في الربع الأخير منحت الأفضلية لأورلاندو.