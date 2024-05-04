حقيقة تراجع أندية الدوري السعودي عن ضم محمد صلاح

كشفت صحيفة “إندبندنت” الإنجليزية موقف الدولي المصري محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم: “محمد صلاح لم يتفق حتى الآن على تجديد عقده مع ليفربول، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل”.

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وأضافت الصحيفة: “في حالة تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول لن يزيد مدة عقده عن عام 2026، وهو هدف ليفربول في عدم رحيل اللاعب بشكل مجاني”.

واختمت: “ليفربول لديهم رغبة كبيرة في الاسفتادة من محمد صلاح ماليًا؛ وهو ما يزيد من فرص انتقال صلاح إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال الموسم المقبل”.

ودخل محمد صلاح قائمة أولويات عدة أندية سعودية أبرزها الهلال والاتحاد، ولكن المفاوضات لم تصبح رسمية حتى الآن.

وشارك محمد صلاح مع فريق ليفربول في 246 مباراة حتى الآن منذ انضمامه لفريق ليفربول الإنجليزي في موسم 2017-2018، حيث سجل 154 هدفًا.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.