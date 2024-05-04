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بورفؤاد يواصل استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الكأس

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد بقيادة سامر عبد الرحمن المدير الفني تدريباته استعدادا لمواجهة نادي طلائع الجيش، في دور 32 من كأس مصر .

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وفي إطار ذلك خاص الفريق مباراتين وديتين أمام المنصورة وفاز فيها 1-0 والثانية أمام كهرباء الإسماعيلية وفاز أيضا 3-1.

 

و يسعي سامر عبد الرحمن للظهور بشكل جيد خلال مواجهة طلائع الجيش و تحقيق المفاجأة و التأهل لدور ال16.

 

و كان بورفؤاد قد انهي مباريات الموسم الحالي من المجموعة الرابعة بدورى القسم الثاني (ب) في المركز الرابع برصيد 23.

 

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر: 

- الأهلي ضد الألومنيوم.

 

- فاركو ضد الواسطى.

 

- البنك الأهلي ضد بتروجت.

 

- المصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين.

 

- بيراميدز ضد النصر القاهري.

 

- الاتحاد السكندري ضد أبوقير للأسمدة.

 

- المقاولون العرب ضد الترسانة.

 

- بلدية المحلة ضد الجونة.

 

- الزمالك ضد بروكسي.

 

- طلائع الجيش ضد بورفؤاد.

 

- الإسماعيلي ضد نادي القناة.

 

- سموحة ضد لافيينا.

 

- فيوتشر ضد بترول أسيوط.

 

- إنبي ضد النجوم.

 

- سيراميكا كليوباترا ضد مكادي.

 

- زد ضد الداخلية.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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