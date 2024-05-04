بورفؤاد يواصل استعداداته لمواجهة طلائع الجيش في الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد بقيادة سامر عبد الرحمن المدير الفني تدريباته استعدادا لمواجهة نادي طلائع الجيش، في دور 32 من كأس مصر .
إقرأ ايضًا..
وفي إطار ذلك خاص الفريق مباراتين وديتين أمام المنصورة وفاز فيها 1-0 والثانية أمام كهرباء الإسماعيلية وفاز أيضا 3-1.
و يسعي سامر عبد الرحمن للظهور بشكل جيد خلال مواجهة طلائع الجيش و تحقيق المفاجأة و التأهل لدور ال16.
و كان بورفؤاد قد انهي مباريات الموسم الحالي من المجموعة الرابعة بدورى القسم الثاني (ب) في المركز الرابع برصيد 23.
نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر:
- الأهلي ضد الألومنيوم.
- فاركو ضد الواسطى.
- البنك الأهلي ضد بتروجت.
- المصري البورسعيدي ضد جمهورية شبين.
- بيراميدز ضد النصر القاهري.
- الاتحاد السكندري ضد أبوقير للأسمدة.
- المقاولون العرب ضد الترسانة.
- بلدية المحلة ضد الجونة.
- الزمالك ضد بروكسي.
- طلائع الجيش ضد بورفؤاد.
- الإسماعيلي ضد نادي القناة.
- سموحة ضد لافيينا.
- فيوتشر ضد بترول أسيوط.
- إنبي ضد النجوم.
- سيراميكا كليوباترا ضد مكادي.
- زد ضد الداخلية.