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هالاند على رأس تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود المهاجم النرويجي إرلينج هالاند تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أكانجى، ناثان آكى، جفارديول.

الوسط: رودرى، كوفاسيتش، دي بروين.

الهجوم: فودين، برناردو سيلفا، وهالاند.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، لكن لديه مباراة مؤجلة، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ 11 برصيد 46 نقطة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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