وسام أبو علي يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ويقود هجوم الأهلي أمام الجونة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، والذي نجح في خطف الأنظار إليه طيلة المباريات الماضية.
تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الجونة
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
يجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.