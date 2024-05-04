إمام عاشور يحتفل على طريقة بيلينجهام بعد هدفه أمام الجونة.. فيديو

احتفل إمام عاشور، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، على طريقة جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بعد هدفه أمام الجونة في الدوري.

وسجل إمام عاشور، الهدف الأول لصالح الاهلي في شباك الجونة في الدقيقة 37، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ثم احتفل على طريقة بيلينجهام الشهيره.

ووصل إمام عاشور، لثاني أهدافه مع الاهلي في بطولة الدوري المصري، حيث سجل هدفًا في المواجهة السابقة أمام الإسماعيلي.

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ويستضيف المارد الأحمر نظيره الجونة، اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

ودخل الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.‏

الوسط: نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.‏

الهجوم: وسام أبو علي.‏

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأكرم توفيق ورضا سليم ‏ومروان عطية وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست ومحمد هاني.‏