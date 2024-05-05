هل أصبح علي معلول أول لاعب أجنبي يرتدي شارة قيادة الاهلي؟

انتشرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الاهلي، أصبح أول لاعب أجنبي يرتدي شارة القيادة.

وارتدى للتونسي علي معلول، شارة قيادة النادي الاهلي لأول مرة مع القلعة الحمراء وذلك في الدقيقة 61 من مباراة الجونة، بعد استبدال كريم نيدفيد، الذي كان يرتديها.

وحصل معلول على شارة قيادة الاهلي، بعدما خاض 288 مباراة مع المارد الأحمر خلال 8 سنوات، وبعد مرور دقيقة واحدة صنع ثاني الأهداف في شباك الجونة في الدقيقة 62، الذي أحرزه محمود متولي.

اقرأ أيضاً.. علي معلول يسجل رقمًا تاريخيًا مع الاهلي بعد الفوز على الجونة

وأصبح الظهير التونسي هو ثالث لاعب أجنبي في تاريخ الاهلي يرتدي شارة القيادة بعد الحارس الفلسطيني مروان كنفاني عام 1969، والسوداني عبد المنعم شطة.

ويعد معلول هو أول لاعب أجنبي يرتدي شارة القيادة مع المارد الأحمر بشكل فعلي (مسجل كلاعب أجنبي)، خاصة أنه كان يتم تسجيل اللاعبين الفلسطينيين والسودانيين كلاعبين محليين في الدوري.

يذكر أن الاهلي، حقق الفوز على الجونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.