محمد ابوالعلا : إصابة شيكابالا قوية وهؤلاء الأنسب لمواجهة نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد ابو العلا نجم الزمالك السابق أن إصابة شيكابالا ليست سياسية وإصابته تحتاج إلي وقت وعند العودة يشارك علي فترات ولدقائق محددة .

واضاف ابو العلا في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن الأمور مختلفة في مركز حراسة المرمي حيث أن الحارس يحتاج لحساسية مختلفة عن اللاعب في اي مركز في الملعب .

وكشف ابوالعلا عن تشكيل الزمالك في مباراة نهضة بركان المغربي هو محمد عواد في حراسة المرمي وأمامه عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وفي الوسط دونجا وزياد كمال وأحمد حمدي وفي الامام زيزو وسيف الجزيري وسامسون اوكينولا