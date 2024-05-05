صدمة لـ كولر قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن صدمة للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب فاروق عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أحمد عبد القادر لن يلحق بمبارتي الاهلي ضد الترجي في نهائي أفريقيا”.

اقرأ أيضًا: عرض قطري ينهي مسيرة علي معلول مع الاهلي

وكان أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد كشف عن نتيجة الآشعة التي أجراها اللاعب، والتي أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وخضوعه لبرنامج تأهيلي وعلاجي من أجل العودة من الإصابة.

وضرب النادي الاهلي موعدًا مع فريق الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس يوم 18 مايو الجاري، فيما تلعب مباراة الإياب يوم 25 من الشهر ذاته في القاهرة.

وحسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة بفريق مازيمبي الكونغولي من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثية دون رد.