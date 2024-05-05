"اتخاذ الإجراءات القانونية".. قرار عاجل من وزير الرياضة بالتفتيش في هذا النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة موسعة للتفتيش المالي والإداري تتضمن عناصر من المختصين بالشق القانوني من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بالتفتيش والتحقيق في نادي الطيران الرياضي بمحافظة القاهرة.

وذلك في ضوء ما تم تداوله من أزمة أثناء انعقاد مجلس إدارة النادي وإصابة أمين الصندوق في مشادة مع أعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في بيان عبر المركز الإعلامي للوزارة، أنه من المقرر أن تتولى اللجنة التفتيش الشامل على جميع الأوراق والمستندات والسجلات بالنادي وكذلك التحقيق في الواقعة الخاصة بالمشادات التي وقعت أثناء انعقاد المجلس والتي تم تداولها وإعداد تقرير مفصل ليتم في ضوئه اتخاذ القرارات، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أنه ستتم المتابعة اللحظية لتطورات واقعة نادي الطيران الرياضي، والتأكد من انتهائها بشكل كامل، وعودة الاستقرار للنادي، وكافة الأنشطة بشكل كامل دون التأثر بتلك الأزمة العابرة على الأعضاء والرواد ومختلف الأنشطة بالنادي.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق الصالح العام داخل الهيئات الرياضية، والحفاظ على أمنها وسلامتها، وقيام الجهات الرقابية بمتابعة النواحي المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المحددة في هذا الشأن.

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