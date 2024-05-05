"عاوزين يخلصوا عليا".. أول تعليق لعمرو وردة بعد فسخ عقده ويكشف جنسية زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمرو وردة لاعب منتخب مصر السابق، تفاصيل فسخ تعاقده مع نادي بانسيرايكوس، مؤكدا أنه كان لفترة محددة لمساعدة النادي حتى 30 أبريل.

وقال عمرو وردة في تصريحات عبر قناة dmc: "هناك في مصر من يريد أن يخلص عليا، عقدي مع النادي اليوناني انتهى بشكل جيد، والنادي وجه لي بيان شكر بعد مساعدته في البقاء، وإحراز 5 أهداف وصنع 4 أهداف، ولكني لم أرحل بأزمة كما يردد البعض".

وأضاف: "لا أحب الحديث في الإعلام واستعدت مستواي من جديد خلال الأشهر الماضية وحصلت على أفضل لاعب في الشهر مرتين وهدفي الآن هو العودة لمنتخب مصر من جديد".

أكمل: "لم أتعاقد مع نادي في إيران أو قبرص وهل الفيفا ستسمح لي باللعب في خمسة أندية في موسم؟ في نادي فاركو دعموني واحترموني ولكني لم استطيع التأقلم مع الأجواء في الكرة المصرية".

وأوضح: "تزوجت منذ شهور من أجل الاستقرار والهدوء، وأن يكون كل تركيزي في الملعب، وزوجتي جزائرية".

وأتم تصريحاته: "لا أريد أن يزعل مني أي شخص والعودة للأهلي أو أي نادي في مصر ليس في حساباتي حاليا، وتركيزي حاليا في الاستقرار على وجهتي الجديدة، وأيضا في العودة لمنتخب مصر".

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