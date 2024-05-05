بعد فشل صفقة العسقلاني.. 3 مدافعين في دائرة ترشيحات الاهلي بالميركاتو الصيفي 

كشف الإعلامي محمد الليثي كواليس مفاوضات الاهلي مع روستوف الروسي لضم إياد العسقلاني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “تعثر مفاوضات النادي الاهلي لضم إياد العسقلاني لتدعيم خط الدفاع في الميركاتو الصيفي القادم بسبب مطالب الفريق الروسي المادية”.

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وأضاف: “النادي الروسي طلب الحصول على مليون و300 الف دولار، أكثر من 60 مليون جنيه؛ وهو الأمر الذي رفضته إدارة الأحمر”.

واختتم: “إدارة النادي الاهلي ترغب في تخفيض المقابل المادي للصفقة، ولكن هناك تمسك من قبل النادي الروسي”.

ويوجد ثلاثة مدافعين داخل دائرة ترشيحات المارد الأحمر لضم أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهم ثنائي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش، والدولي الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي في نهائي دور أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس، على أن تلعب مباراة الإياب في مصر.