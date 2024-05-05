الاهلي يعلن إصابة مهاجمه قبل الكلاسيكو أمام الهلال في الدوري السعودي

أعلن النادي الاهلي، إصابة مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويواجه الاهلي نظيره الهلال، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الإثنين.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الاهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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وكشف النادي ‎الاهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن إصابة هيثم عسيري بالرباط الخارجي للركبة اليسرى، اليوم الأحد.

وتأتي إصابة مهاجم الاهلي، أثناء مشاركته مع ‎المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 29 لقاء حتى الآن، بينما يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 83 نقطة.