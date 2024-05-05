"وُلد للعب في ليفربول".. رسالة قوية باللغة العربية من الجماهير لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير ليفربول الإنجليزي رسالة، إلى نجم الفريق محمد صلاح، خلال مباراة الفريق المقامة حالياً أمام توتنهام، ضمن منافسات الجولة ال 36 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحرصت جماهير ليفربول، على رفع لافتات من المدرجات، تحمل صورة النجم المصري، وكتب عليها: "محمد صلاح ولد للعب في ليفربول".

وسجل صلاح هدف الريدز الأول في مرمى توتنهام، في الدقيقة 16 من الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، على ملعب "الآنفيلد".

وكانت مباراة ليفربول ضد وست هام يوم السبت الماضي، في إطار منافسات الجولة ال 36 ببطولة الدوري الإنجليزي، شهدت مشادة كلامية بين النجم المصري محمدصلاح ومدربه يورجن كلوب، بعدما اعترض صلاح على مشاركته في وقت متأخر من اللقاء، حيث دفع به كلوب في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وهو ما أثار غضب النجم المصري.

كما أشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، عن اقتراب رحيل صلاح عن صفوف فريق ليفربول، بنهاية الموسم الحالي.