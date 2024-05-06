"بعد هزيمة الزمالك".. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أقيمت اليوم الأحد مباراتين في إطار منافسات الجولة ال 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز، الأولى جمعت بين فريقي الزمالك ضد سموحة، والثانية بين إنبي ضد البنك الأهلي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، فيما تمكن فريق إنبي من تحقيق فوزاً كبيراً، على حساب فريق البنك الأهلي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم كالتالي:

1- بيراميدز.. 38 نقطة.. 17 مباراة.

2- المصري.. 34 نقطة.. 19 مباراة.

3- زد.. 33 نقطة.. 21 مباراة.

4- إنبي.. 32 نقطة.. 21 مباراة.

5- الاتحاد السكندري.. 32 نقطة.. 20 مباراة.

6- سموحة.. 31 نقطة.. 20 مباراة.

7- سيراميكا كليوباترا.. 28 نقطة.. 19 مباراة.

8- طلائع الجيش.. 28 نقطة.. 18 مباراة.

9- الجونة.. 28 نقطة.. 20 مباراة.

10- الأهلي.. 27 نقطة.. 13 مباراة.

11- مودرن فيوتشر.. 26 نقطة.. 18 مباراة.

12- الزمالك.. 24 نقطة.. 15 مباراة.

13- الإسماعيلي.. 22 نقطة.. 21 مباراة.

14- بلدية المحلة.. 19 نقطة.. 20 مباراة.

15- البنك الأهلي.. 18 نقطة.. 21 مباراة.

16- المقاولون العرب.. 15 نقطة.. 20 مباراة.

17- فاركو.. 13 نقطة.. 19 مباراة.

18- الداخلية.. 11 نقطة.. 20 مباراة.