نجم الزمالك يثير غضب الجماهير بتصرف مثير بعد الهزيمة من سموحة

أثار نجم نادي الزمالك، غضب جماهير القلعة البيضاء عقب هزيمة فريقه، أمام نادي سموحة، أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك أمام نظيره سموحة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري.

وما أثار غضب جماهير الزمالك هو خسارة فريقهم أمام سموحة بنتيجة 1-0.

حيث سجل النيجيري أبوبكر ليادي هدف فريق سموحة في الدقيقة الـ53.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق سموحة في المركز السادس برصيد 31 نقطة.