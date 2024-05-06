شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب رئيسًا لبعثة الزمالك فى المغرب لمواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على أن يتولى حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق الكروى الأول خلال رحلة المغرب، لمواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى المغرب الخميس المقبل على متن طائرة خاصة، لمواجهة فريق نهضة بركان المغربى المقرر لها 12 مايو الجاري، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتى ذلك من أجل توفير الوقت والجهد على لاعبى القلعة البيضاء قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام بطل المغرب في ذهاب النهائي الأفريقى.

وسبق أن التقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.