شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يرسل قائمة أولية بـ50 لاعباً لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، الأسبوع المقبل، القائمة الأولية للمنتخب والتي تضم 50 لاعبا للجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم في أولمبياد 2024 والمقامة فى العاصمة الفرنسية باريس.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات وصيف كأس آسيا واسبانيا والدومينيكان.

ويفاضل روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بين الثلاثى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم ثنائى الأهلى لضم اثنين منهم فى القائمة النهائية لأولمبياد باريس، بجانب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي الذى تأكد انضمامه للقائمة بعد موافقة ناديه.

ويحسم ميكالى أسماء الثلاثة الكبار في قائمة الفراعنة قبل 3 يوليو المقبل، وهو آخر موعد لإرسال القائمة النهائية للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ووافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي على مواجهة الأرجنتين وديًا الشهر المقبل، ضمن التحضيرات الأخيرة للمشاركة في في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

جاذ ذلك بعدما رفض البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، مواجهة منتخب اليابان وديًا فى معسكر الفراعنة المقبل، المقرر إقامته فى شهر يونيو على هامش الأجندة الدولية.