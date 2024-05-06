«كان بيصارع على الهبوط».. رضا عبدالعال يوجه رسالة نارية بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الكابتن رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحات قوية، بعد خسارة الفارس الأبيض أمام سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالعال منفعلا في لقاء تلفزيوني عبر شاشة فضائية "ten": "الزمالك معاه لاعيبة من السنة اللي فاتت ما تلعبش مركز شباب، ده لولا كرم ربنا ووجود مجلس إدارة جديد محترم وفك القيد الفريق بقى له شكل".

وأضاف نجم الكرة المصرية: "الزمالك كان بيصارع على الهبوط، ولو المجلس ده مكنش جه وجاب اللاعيبة الجديدة اللي صحصحت الدنيا شوية، كان هبط، وهيبقى زيه زي الفرق اللي في مؤخرة الجدول".

وتابع: "الفريق في مباراة سموحة لم يهدر أي فرصة، إلا بعد الهدف، حاولوا شوية لكن دون أي روح، كان مجرد استحواذ سلبي فقط، ولا يوجد أي فرص محققة".

واختتم رضا عبدالعال تصريحاته بالقول: "ياسر حمد لو حصل على فرصة سيكون مدافع جيد، وسيلعب على حساب حسام عبدالمجيد أو المثلوثي، ويعتبر هو مكسب المباراة للزمالك، ومعاه زياد كمال"