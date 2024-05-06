بيراميدز يفوز على فيوتشر بثنائية في الدوري المصري

تمكن فريق بيراميدز من خطف فوز قاتل من نظيره فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، ضمن المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، في الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة بين فريقي بيراميدز ضد فيوتشر، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح فيوتشر التسجيل بالهدف الأول عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

أقرأ أيضًا.. موقف عمرو السولية من المشاركة مع الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ثم أدرك فريق بيراميدز التعادل عن طريق فيستون مايلي في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 90+2 خطف بيراميدز الهدف الثاني عن طريق كريم حافظ من ركلة جزاء، بعد لمسة يد من مدافع فيوتشر.

وبهذا الفوز عزز بيراميدز صدارته لـ ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، من 18 مباراة، بينما تجمد رصيد فريق فيوتشر، عند النقطة 26 في المركز الحادي عشر، من 19 لقاء.