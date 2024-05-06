يقدم كورة 365، جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تمكن فريق بيراميدز من تحقيق فوزًا قاتلًا على نظيره فيوتشر، بنتيجة 2-1، اليوم الإثنين.

وأقيمت المباراة بين فريقي بيراميدز ضد فيوتشر، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح فيوتشر التسجيل بالهدف الأول عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

ثم أدرك فريق بيراميدز التعادل عن طريق فيستون مايلي في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 90+2 خطف بيراميدز الهدف الثاني عن طريق كريم حافظ.

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وبهذا الفوز عزز بيراميدز صدارته لـ ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، من 18 مباراة، بينما تجمد رصيد فريق فيوتشر، عند النقطة 26 في المركز الحادي عشر، من 19 لقاء.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على فيوتشر

1- بيراميدز 41 نقطة .

2- المصري 37 .

3- زد 33 .

4- إنبي 32.

5- الاتحاد السكندري 32.

6- سموحة 31.

7- سيراميكا كليوباترا 28.

8- طلائع الجيش 28.

9- الجونة 28 .

10- الأهلي27 .

11- مودرن فيوتشر 26 .

12- الزمالك 24 .

13- الإسماعيلي 22.

14- بلدية المحلة 19.

15- البنك الأهلي 18.

16- المقاولون العرب 15.

17- فاركو 13.

18- الداخلية 11 .