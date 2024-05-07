ديوكوفيتش يواصل تربعه على قمة لاعبي التنس

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- بواسطة أيمن الوشواش - واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر أمس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر أمس. وشهد التصنيف العالمي تقدم أندريه روبليف مركزين ليحتل المركز السادس في التصنيف، فيما تراجع النرويجي كاسبر رود مركزا ليحتل المركز السابع، كما تراجع اليوناني ستيفانوس تسيتسسيباس مركزا ليحتل المركز الثامن. ولم يشهد التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات أي تغييرات كبيرة في تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات. ولم يستجد في قائمة المصنفات العشر الأوائل أي تغييرات باستثناء تقدم التشيكية ماركيتا فوندروسفا مركزا لتحتل المركز السادس بدلا من السابع، فيما تقدمت الصينية كينوين شينج مركزا لتحتل المركز السابع بدلا من الثامن. وتراجعت اليونانية ماريا ساكاري مركزين لتحتل المركز الثامن. ترتيب العشرة الأوائل للسيدات: إيجا شفيونتيك 10910 نقاط.

أرينا سابالينكا 7498 نقطة.

كوكو جوف 7313 نقطة.

إلينا ريباكينا 6673 نقطة.

جيسيكا بيجولا 4655 نقطة.

ماركيتا فوندروسوفا 4090.

كينوين شينج 3945 نقطة.

ماريا ساكاري 3925 نقطة.

أنس جابر 3748 نقطة.

يلينا أوستابينكو 3493 نقطة. قائمة العشرة الأوائل (رجال) نوفاك ديوكوفيتش 9900 نقطة.

يانيك سينر 8860 نقطة.

كارلوس ألكاراز 7345 نقطة.

دانييل ميدفيديف 7195 نقطة.

ألكسندر زفريف 5435 نقطة.

أندريه روبليف 4740 نقطة.

كاسبر رود 4535 نقطة.

ستيفانوس تسيتسيباس 3860 نقطة.

هوبرت هوركاش 3730 نقطة.

جريجو ديميتروف 3605 نقاط.

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