الهلال يوافق على تمديد إعارة الجوير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه إدارة نادي الهلال للموافقة على تجديد إعارة اللاعب السعودي الشاب، مصعب الجوير، إلى نادي الشباب لموسم آخر، حسب مصادر لـ»مكة».

وكان الزعيم قد وافق على إعارة اللاعب الجوير إلى نادي الشباب، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي 2023-24.

وقدم الجوير خلال الفترة الماضية مستويات رائعة برفقة الشباب في بطولة دوري روشن السعودي، وأسهم في ارتقاء الفريق للمرتبة السادسة بجدول الترتيب، بعد أن كان النادي العاصمي ضمن الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي «دوري يلو».

وشارك مصعب الجوير هذا الموسم في 3 مباريات مع الهلال عبر كل المسابقات.

وخاض اللاعب 33 مباراة بقميص أزرق العاصمة عبر كل البطولات، وأحرز 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة، وحصد مع «الزعيم» 4 ألقاب هي الدوري السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال فترة إعارته مع الشباب، لعب الجوير 11 مباراة عبر كل المسابقات، وتمكن لاعب الوسط من هز الشباك مرتين برفقة الليوث، كما قدم تمريرتين حاسمتين.

واستطاع الجوير التسجيل في مرمى الهلال خلال مباراته أمام الشباب، 30 مارس، ضمن الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن، والتي انتهت بفوز هلالي بنتيجة (4-3).

وأعطى اللاعب الشباب الأسبقية مبكرا عند الدقيقة 3، من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، وبعدها تمكن الهلال من قلب الطاولة، واستطاع تحقيق الانتصار في نهاية المطاف.

ويملك الشباب في جعبته 41 نقطة بالمرتبة السادسة، بفارق 9 نقاط عن الاتحاد (حامل اللقب)، ويأتي التعاون رابعا بـ51 نقطة، بعد مرور 30 جولة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

مصعب الجوير مع الهلال

خاض 33 مباراة عبر كل البطولات.

أحرز 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

حصد مع الهلال 4 ألقاب.

مصعب الجوير مع الشباب