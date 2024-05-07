كريستال بالاس يكتسح مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

اكتسح نادي كريستال بالاس، ضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وحل مانشستر يونايتد، ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

سجل أهداف كريستال بالاس، كل من؛ مايكل أوليسي 12 و66، وجون فيليب ماتيتا 40، وتيريك ميتشل 58.

وبهذه النتيجة رفع نادي كريستال بالاس، رصيده إلى النقطة رقم 43 في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد، عند النقطة 43 في المركز الثامن.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – جوني إيفانز – كاسيميرو – ديوجو دالوت.

في الوسط: ماسون ماونت – كوبي ماينو – كريستيان إيركسن.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند – أنتوني.