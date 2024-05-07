تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد في الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الاهلي نظيره الاتحاد السكندري، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

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ويحتل الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير

الدفاع.. محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول

الوسط.. إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق

الهجوم .. رضا سليم، حسين الشحات، وسام أبو علي