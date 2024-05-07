كولر يهدد لاعبي الاهلي بالرحيل قبل مواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

كشف تقارير إعلاميه، عن تهديد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، للاعبي الفريق، قبل مباراة الاتحاد، في الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي مدحت شلبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»: « عقد مارسيل كولر رفقة خالد بيبو محاضرة أمس الأحد مع لاعبي النادي الاهلي، وتحدث عن الأزمات الآخيرة مع اللاعبين واعتراضهم لعدم المشاركة في المباريات”.

وتابع:« حديثه كان حادًا وصارمًا للاعبين، وأكد إنه لا يحب ولا يكره، من يفيد الفريق سيشارك في المباريات، ومن يبدي أي اعتراض سيعاقب بشدة ويمكن أن يرحل عن جدران القلعة الحمراء تمامًا”.

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وواصل مدحت شلبي:” كولر طلب من خالد بيبو بدأ توقيع العقوبات في حال اعتراض أي لاعب على عدم المشاركة”.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 9 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.