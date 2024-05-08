انريكي : كرة القدم ليست عادلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الاسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن اسفه الشديد لخروج فريقه من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا بعد خسارته للمرة الثانية امام منافسه بروسيا دورتموند بهدف مقابل لاشىء في اياب الدور نصف النهائي والذي جمع الفريق على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ليتأهل بروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه .

الخسارة امام بروسيا دورتموند حرمت الفريق الفرنسي من التأهل الى المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا للمرة الثانية في تاريخه بعدما كان قد خسر اللقب امام بايرن ميونخ في المرة الوحيدة التي تأهل لها عام ٢٠٢٠ وشهدت مباراتي الذهاب والعودة امام بروسيا دورتموند أهداف محققة منعها القائم والعارضة لفريق باريس سان جيرمان خاصة في الشوط الثاني لمباراة العودة التي شهدت أربعة كرات منعها القائم الأيسر لمرمى دورتموند و العارضة

لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ظهر حزينا للغاية عقب المباراة مؤكدا ان كرة القدم احيانا تكون غير عادلة مؤكدا انه من غير المعقول عدم قدرة فريقه على التسجيل وحسم المباراة لمصلحته رغم سيل الفرص التي أتيحت له خلال المباراتين وخاصة الشوط الثاني من مباراة العودة.

وأضاف المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان: خلال المباراتين سددنا على المرمى ٣١ كرة منها ست مرات ارتدت من القائمين والعارضة وهو امر صعب للغاية ولو مرت ثلاث كرات فقط منها إلى الشباك لكن الأمر مختلف ورائعا بالنسبة لنا . اليوم يوم سيىء لنا ولكن هذه هي الرياضة وكرة القدم ولابد ان نتقبل كل احوالها .

وعن مستقبل باريس سان جيرمان قال لويس انريكي : نحاول أن نصنع شيئا خاصا في باريس سان جيرمان وسنستمر في العمل ولدينا فريق ممتاز وسنعود في العام المقبل ونحاول الفوز بلقب دوري أبطال أوربا .