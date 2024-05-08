مارتن رامي يحتل المركز الثالث ببطولة أوروبا للرماية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المصري مارتن رامي، لاعب منتخب مصر للرماية إنجازا كبيرا بحلوله في المركز الثالث مكرر خلال منافسات بطولة أوروبا المفتوحة للرماية، والتي أقيمت في البرتغال خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو الجاري.

وأقيمت المنافسات وسط أجواء صعبة، حيث شارك في البطولة أفضل الرماة حول العالم من 12 دولة، وهي: أمريكا، الأرجنتين، البرتغال، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، بلجيكا، فرنسا، رومانيا، السعودية ومصر.

وقدم مارتن أداء مميزا في منافسات بطولة أوروبا وسجل 26 طبقًا من أصل 30، قبل أن يدخل في صراع مباشر مع الرامي البرتغالي على المركز الثالث، حيث سجل 14 طبقًا متتاليًا وحصل على المركز الثالث مكرر.

وسجل مارتن نتيجة نهائية مميزة في بطولة "بريتا"، والتي تجمع نتائج بطولتي الجائزة الكبرى وأوروبا، ليحصد الميدالية الفضية ويتم تكريمه وسط إشادة رائعة بأداء الرامي المصري.

كما سجل الرامي المصري إسماعيل عبد الحفيظ، إنجازًا آخر بفوزه بالمركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى،

وفاز الرامي المصري صلاح قاسم، بالمركز الثالث في بطولة كأس بريتا، كما شارك مع الفريق المكون من هاري فارتان وياسين عويضة بالمركز الثاني فرق رجال خلال نفس البطولة.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين في بطولات أوروبا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر.

وأوضح أن مارتن رامي وإسماعيل عبد الحفيظ وصلاح قاسم، استطاعوا تقديم نتائج مميزة في بطولة أوروبا المفتوحة رغم صعوبة المنافسة مع أفضل الرماة حول العالم، بخلاف الأجواء الصعبة التي أقيمت فيها البطولة بسبب الأمطار والغيوم طوال فترة المنافسات.