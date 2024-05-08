حقيقة تدخل وزير الرياضة لإنهاء أزمة الشحات والشيبي

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن حقيقة تدخله لإنهاء أزمة حسين الشحات لاعب الاهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال وزير الرياضة في تصريحات إذاعية: “لم أتدخل في أزمة الشحات والشيبي حتى الآن، وإذا طلب مني ذلك سأتدخل على الفور”.

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من جانبه كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة على أن الأمر ما زال في لجنة الانضباط، والتي تقوم في الوقت الحالي بإجراء تحقيقات، ليتم إبلاغ الأندية بقرار اللجنة في النهاية حال اتخاذ أي قرارات بشأن الثنائي”.

وكان الاهلي قد هدد باللجوء إلى الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية في حالة لم يتنازل الشيبي عن شكواه المقدمة في القضاء المصري ضد نجم الاهلي لكون هذا الأمر يخالف لوائح الاتحادين المصري والدولي.

وتقدم الشحات بشكوى ضد حسين الشحات يتهمه بالسب والقذف والإهانة، حيث تم تحديد جلسة للاعب الاهلي في إبريل الماضي لم يحضرها ليتم تحديد جلسة أخرى في مايو الجاري.