"بط وكشري وإصابة فرد أمن".. حالات جدلية داخل نادي الزمالك في عهد لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أثار مقطع فيديو لـ"بط" داخل حمامات السباحة في مقر نادي الزمالك، جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى حسن موسى المدير التنفيذي في الزمالك الأمر، مشيرا إلى أنه مفبرك.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى داخل نادي الزمالك التي تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منذ تولي مجلس الإدارة الجديد بقيادة حسين لبيب، إدارة النادي، في أكتوبر الماضي.

وقبل عدة أيام، أثارت عربة "كشري" لأحد المطاعم الشهيرة داخل مقر النادي، جدلا واسعا، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور العربة، وربط أحد الجماهير عبر موقع "إكس" بين الواقعتين السابقتين، وكتب: "طبعا البط ده علشان أبو طارق يعمل كشري بالكبدة".

وفي أبريل الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاشتباكات داخل مقر نادي الزمالك، على هامش فعاليات دورة رمضانية ينظمها النادي، وشهدت حضور بعض الجماهير من غير الأعضاء، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد أفراد الأمن.

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